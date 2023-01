53ste editie van traditionele ambtenarenbal in Ancienne Belgique in Brussel

Het grote feest is een traditie die al decennialang meegaat. Dit jaar is het de 53ste editie om het nieuwe werkjaar in te zetten. De eerste editie werd ooit georganiseerd als een steunbetuiging: “Er is toen een grote brand ontstaan in het departement Nederlandse Cultuur, het eerste ambtenarenbal vond dus plaats om de families en de slachtoffers te ondersteunen”, verklaart Vanhopplinus.