De verloren geschiedenis van het vuilste eiland van Vlaanderen

Aan het einde van de negentiende eeuw was Chipka een stad in de stad geworden, een fabrieksstad die alle narigheid van het industriële tijdperk had. Het bos van schoorstenen braakte een mix van roet en rook uit, die bij stil weer bleef hangen boven het eiland. Uit de fabrieken kwamen de schelle geluiden van machines. De hoge fabrieksmuren weerkaatsten aanhoudend het geratel van de wielen van karren volgeladen met graan, of later de eerste gemotoriseerde voertuigen. Van de overkant van de Dender kwam het onafgebroken lawaai van snerpende treinwissels en fluitende locomotieven. En de Dender zelf, die verspreidde een doordringende bedorven geur.

De fabrieken op het eiland bleven in de twintigste eeuw steeds uitbreiden en moderniseren. Geen centimer bleef onbenut. De laatste woningen en meteen ook de laatste straat werden weggevaagd in de jaren zeventig. In hetzelfde decennium begon de heerschappij van de zetmeelfabriek Amylum, een rechtstreekse nazaat van de fabriek die de broers Callebaut honderd jaar eerder begonnen. Amylum is vandaag Tereos en bezet nagenoeg het hele eiland. Maar een echt eiland is Chipka niet meer. In het begin van de jaren zestig werd de oude Dender drooggelegd. De rivierarm was een stinkende riool geworden en de bedrijfssite had nood aan ruimte voor beter vrachttransport.