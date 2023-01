Stijn Deschepper nieuwe (en laatste) burgemeester Moerbeke-Waas

Momenteel werkt Deschepper nog als directeur van een basisschool. "Die functie zal ik nu halftijds moeten invullen, maar ik heb fantastische collega's die mijn afwezigheid kunnen opvangen." Zelf had hij het niet zien aankomen dat hij de nieuwe burgemeester zou worden. "Voor mij kwam het nieuws dat Robby (De Caluwé) zou aftreden als een enorme verrassing. Op de vraag of ik het zou zien zitten, was ik absoluut positief. Maar het zal wel een uitdaging worden om het even goed te doen als mijn voorganger."