Zwaar incident sterkt vuurwerkverbod in Oudenburg: drie auto's in brand en feestvierder gewond tijdens oudejaarsnacht 

Een van de feestvierders heeft nog geprobeerd om het vuurwerk weg te halen vanonder de auto. Hij heeft daarbij zijn handen verbrand. Een andere man, de eigenaar van de auto, is in zijn wagen gesprongen en hij heeft die nog kunnen verplaatsen om te zorgen dat het vuur niet oversloeg op de parochiezaal. De man is er ook in geslaagd om daarna uit de brandende auto te springen.

De vlammen zijn wel overgeslagen op twee andere geparkeerde auto's. De politie uit Gistel kwam ter plaatse om de drie auto's te blussen, maar twee wagens zijn volledig uitgebrand. De andere auto is ook te hard beschadigd om nog te kunnen mee rijden. De feestvierder die zich verbrand heeft, is dezelfde nacht nog overgebracht naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende.