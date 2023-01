Drinkwaterproblemen van de baan in het Hageland

"We hebben gemerkt dat we afgelopen weekend hebben kunnen voldoen aan de watervraag in het Hageland", zegt Kathleen De Schepper van de Watergroep, "en we hebben ook gezien dat de reserves die we opbouwen in de watertorens en de reservoirs opnieuw goed zijn aangevuld. Het voorbije weekend kunnen we als een soort van test beschouwen. Er was nog nooddrinkwatervoorziening aanwezig in Bekkevoort, Lubbeek en Scherpenheuvel-Zichem, maar die gaan we nu weghalen", vertelt Kathleen De Schepper.