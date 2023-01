Geen grote nieuwjaarsreceptie en dag vrijaf meer voor provinciepersoneel op eerste werkdag van nieuwe jaar

"Nu brengen we iedereen samen op de werkplek, op onze verschillende locaties in West-Vlaanderen", vertelt de kersverse West-Vlaamse griffier Stijn Lombaert. "We laten de collega's toch samenkomen om even bij te praten. Als de mensen uitgepraat zijn en genoten hebben van een hapje en een drankje, gaan ze weer aan het werk. Het grote moment waarop we met iedereen de wensen uitwisselen, dat zullen we later op het jaar organiseren."