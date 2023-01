Europees Parlement start procedure opheffing onschendbaarheid op tegen Belg Marc Tarabella en Italiaan Andrea Cozzolino

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola gaat nu haar verzoek tot opheffing van de onschendbaarheid van beide heren voorleggen aan het Europees Parlement. Dat zal gebeuren tijdens de volgende plenaire vergadering, op 16 januari. Daarna moet de bevoegde parlementaire commissie er zich nog over buigen. Metsola vraagt om het dossier met spoed te behandelen. De eigenlijke beslissing over de opheffing van de onschendbaarheid is voor 13 februari.

"Vanaf het begin heeft het Europees Parlement alles wat het kon gedaan om het gerecht te helpen en we blijven ervoor zorgen dat er geen straffeloosheid is", luidt het in een persmededeling van parlementsvoorzitter Metsola. Die heeft al eerder laten verstaan dat ze niet licht gaat over het corruptieschandaal. "Ik kan niet zeggen dat dit nooit meer zal gebeuren, maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het parlement niet te koop is", zei ze vorige maand nog.

Voor de rest klinkt de persmededeling van Metsola vaag. Zo worden de namen van Tarabella en Cozzolino en de landen die erbij betrokken zijn niet genoemd.