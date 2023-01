Geblokkeerde Budabrug bedreigt mogelijk Brusselse bevoorrading

Ook is een tiental schepen vast komen te zitten sinds vrijdagavond. De impact had nog groter kunnen zijn, want gemiddeld varen er elke dag tussen de tien à twintig boten door de haven. Tussen kerst en oudjaar waren dat er een stuk minder. Het kanaal is – zeker voor zware vrachtschepen – de enige manier om van Antwerpen in de richting van Charleroi te varen. Ook dat is een reden om de brug snel te heropenen.