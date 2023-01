Rijkevorsel benoemt muzikant George Kooymans tot ereburger

De gemeente is enorm trots op Kooymans: "Hij heeft een enorm uitgebreid muzikaal oeuvre op zijn naam staan, maar schreef daarnaast ook veel muziek en teksten voor anderen", weet Geens. "In zijn studio heeft hij bovendien heel wat andere artiesten gecoacht en ontdekt. Hij is dan wel moeten stoppen met muziek spelen door zijn ziekte, maar we vonden dat we hem de titel van ereburger niet konden ontzeggen."