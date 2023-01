Gratis parking tijdens de 15 koopweekends in Halle

De Verenigde Handelaars van Halle waren al een tijdje in gesprek met de stad over het organiseren van koopweekends met daaraan gekoppeld de gratis parking. "Nu is er een akkoord uit de bus gekomen", zegt handelaar Philip Demanet. "We gaan verder op het elan van vorig jaar en zetten verder in op het organiseren van koopweekends en met elk koopweekend gaat er gratis parking gepaard".

"In december hadden we een maand gratis parking gevraagd maar door diverse omstandigheden is dat niet kunnen doorgaan. We hebben wel drie gratis parkingdagen gekregen en dat was ook al goed. Voor dit jaar blijven we intussen vechten om de handel in Halle terug op de rails te krijgen en met die 15 gratis parkeerzaterdagen zijn we best wel blij", vervolgt Philip Demanet. "Want gratis parking zorgt voor meer omzet en als er één ding is waar wij in 2023 samen naar trachten, dan is dat een mooiere omzet", besluit Demanet.