Hond in kritieke toestand na het eten van worst met punaises in Lede

Tijdens een wandeling vanmorgen in de Zuster Lambertinestraat in Lede heeft een hond een stukje worst opgegeten waar doelbewust punaises in verstopt waren. Het dier kreeg vier punaises in de maag en werd overgebracht naar de dierenkliniek in Merelbeke.

“De baasjes van de hond deden aangifte bij de politie”, zegt waarnemend korpschef Benny De Smet van politiezone Erpe-Mere/Lede. “Het dier was er slecht aan toe en moest geopereerd worden. Volgens de laatste berichten is het nog in kritieke toestand.”

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en gaat op zoek naar de dader. “Daarvoor gaan we een buurtonderzoek opstarten en camerabeelden uit de buurt bekijken”, aldus nog Benny De Smet.