Honden bijten opnieuw kippen dood in Kortrijkse wijk

Bassie en Adriaan zijn twee Hongaarse jachthonden die al maanden voor overlast zorgen in de Pius X-wijk in Kortrijk. Ze bijten kippen, cavia's en andere beesten dood. "De eerste keer dat ze mijn kippen doodbeten, was al in maart", vertelt bewoonster Anna Van de Casteele. "Op 1 januari hebben ze opnieuw twee kippen vermoord, maar deze keer was er een teckel bij. De eigenaar heeft er dus een hond bij."