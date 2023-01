India steekt dit jaar wellicht China voorbij als land met de meeste inwoners ter wereld

“De gevolgen daarvan zijn niet alleen negatief”, vertelt professor emeritus Winand Callewaert (KUL) in "De wereld vandaag". “Het is zelfs nodig. Dat merken ze in China nu al: een vermindering van de bevolking, laat zich ook voelen voor de 65-plussers.”

Want, haalt Callewaert aan, er blijft een grote nood aan een jonge generatie om te werken voor de ouderen. “Dat klinkt brutaal, maar dat is zo. Zeker voor een agrarische bevolking is dat het geval.” Op sommige plaatsen zit die redenering ook verweven in religie en bijgeloof, vertelt hij. “Bij de rituelen rond de crematie van Indiase boeren, is het van groot belang dat hun zonen aanwezig zijn op de crematie. Daar slaan ze de schedel van hun overleden vader kapot. Als dat niet gebeurt, zorgt dat voor slechte geesten.”