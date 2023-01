Inschrijvingen van nieuwe wagens gedaald naar laagste aantal sinds 1995 

In 2019, voor het uitbreken van de coronapandemie, werden in ons land nog 550.003 nieuwe personenwagens ingeschreven. In 2020 waren dat er 431.491. In 2021 zakte dat aantal verder weg naar 383.123 nieuwe auto's. En ook afgelopen jaar zette de daling zich voort, tot 366.303. Het is geleden van 1995 dat dat aantal zo laag was: toen werden 358.868 nieuwe personenwagens ingeschreven.