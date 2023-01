“Overschotjesdag” brengt inwoners Kester samen voor een hapje en een drankje

"Een overschotje van het feestmaal van de dag voordien, een fles die nog halfvol is... iedereen zit na de feestdagen nog wel met eten of drinken dat niet opgeraakt is", vertelt Eva Stoffels, initiatiefneemster van de "overschotjesdag".

Sinds enkele jaren nodigt ze buurtbewoners, familie en vrienden uit om op 1 januari bijeen te komen in de Sint-Martinuskerk in Kester bij Gooik. De mensen die naar de nieuwjaarsreceptie komen worden vriendelijk verzocht om een hapje en een drankje mee te nemen van wat nog overgebleven is van de feesttafel.