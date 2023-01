Jager sterft na ongeval met jachtgeweer in Oedelem

In Oostveld, een dorp in Oedelem, is een man van 59 zondagmiddag om het leven gekomen. De man was dorpsslager en ging regelmatig jagen. Zijn lichaam werd teruggevonden aan de rand van een weide langs de Bruinbergstraat in Oostveld. Naast het lichaam lag een jachtgeweer. De man stierf door een schotwonde.

Het labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse. Volgens hen gaat om een spijtig ongeval. Volgens het parket zijn ook geen andere personen betrokken bij de feiten. "De hypothese luidt dat hij zijn jachtgeweer gebruikte om de prikkeldraad naar beneden te duwen", vertelt een goede vriend, "daarbij moet het wapen per ongeluk zijn afgegaan."

Zijn familie reageert erg aangeslagen op het ongeval. De man zou morgen 60 jaar geworden zijn.