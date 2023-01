Juf Nine fietst van Limburg tot Westhoek om dromen van vluchtelingenkinderen waar te maken

Zaterdagavond hield de juf Nine (40) halt in Ieper. Ze koos een kerstboom vlak voor de Lakenhallen uit om enkele geknutselde kerstballen van leerlingen op te hangen. Nine geeft les in een taalklas met 26 vluchtelingenkindjes van 4 tot 12 jaar op Campus FLX in Leopoldsburg in Limburg.

Door de kerstballen over verschillende kerstmarkten in ons land te verspreiden, hoopt ze de nieuwjaarsdromen van de kinderen uit te laten komen. "Heel wat kinderen hadden geen gewone wens, zoals speelgoed of een gsm. Ze schreven ontroerende en warme wensen op. Zo stond er onder andere "ik wil nooit meer op straat slapen" en "altijd warme kleding" op een van de kerstballen", vertelt Nine.