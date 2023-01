Voor het eerst geen kerstboomverbranding in Vosselaar: "Vuur met paletten van droog hout is beter voor het milieu"

De paletten zijn een tussenoplossing. "Omdat dit het 25ste jaar is, kiezen we nog een laatste keer voor een verbranding. Zo kunnen we deze verjaardag nog vieren met een gezellig open vuur." Vanaf volgend jaar zal die traditie stoppen. "Dan zoeken we met het gemeentebestuur, het feestcomité en de deelnemende verenigingen naar een echt milieuvriendelijk alternatief."

Ook hier blijft de gezelligheid een must. "Het is elk jaar een groot feest. Dat zal deze editie en de volgende jaren niet anders zijn." De kerstbomen in Vosselaar worden opgehaald op 10 januari.