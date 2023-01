Gestolen kindje Jezus teruggebracht naar kerststal van kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Wil in Duffel

Deze middag is het gestolen kindje Jezus naar de kerststal in Duffel teruggebracht. "Iemand belde me deze middag dat het beeldje in de kerk lag", vertelt een emotionele pastoor Jan De Kinder. "Ik ben gaan kijken en het was inderdaad teruggebracht. Er lag zelfs een centje bij!".

De pastoor is tevreden dat zijn kindje Jezus terug is. "Dat doet me deugd. Iemand moet beseft hebben dat het fout was om het beeldje te stelen. Anders breng je het niet terug en leg je er al zeker geen geld bij. Ik had niet verwacht dat ik het ooit ging terugzien, dus ik ben heel tevreden."