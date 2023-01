Drie dagen lang kunnen mensen een laatste groet brengen aan Benedictus XVI: Vaticaan verwacht tienduizenden gelovigen

Donderdag wordt voormalig paus Benedictus XVI - geboren als Joseph Ratzinger - begraven in een crypte in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De dienst zal worden voorgezeten door huidig paus Fransiscus. Tot aan de vooravond van de begrafenis zullen gelovigen een laatste groet kunnen brengen in de basiliek.