Afvalwater van vluchten uit China controleren en reizigers testen die symptomen vertonen: deze nieuwe maatregelen neemt ons land

Viroloog Steven Van Gucht zei vandaag nog dat het sowieso moeilijk is om nieuwe virusvarianten buiten onze landsgrenzen te houden. "Een variant kan in principe overal ontstaan, dat hoeft niet in China te zijn", zo benadrukte hij. "Dat kan ook in West-Vlaanderen zijn, in Afrika of in Zuid-Amerika." Volgens Van Gucht is het dan ook vooral belangrijk om te onderzoeken of we nieuwe virusvarianten in het algemeen op tijd op het spoor kunnen komen, waar die ook vandaan komen.

"In China circuleren nu vooral varianten die wij al gezien hebben", zei ook Sciensano-viroloog Marc Van Ranst vanochtend. "Onze westerse varianten zijn met andere woorden China aan het veroveren. De kans dat in China een gevaarlijke variant opduikt, lijkt me klein. Het virus moet namelijk niet muteren om heel China te veroveren. De omikronvariant is al heel besmettelijk. Er is weinig – evolutionaire – druk voor het virus om zich aan te passen."