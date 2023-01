Natuur is helemaal de kluts kwijt: door zachte temperaturen zijn sommige dieren vele weken vroeger wakker dan normaal

Momenteel bloeien ook de hazelaars al. Ook dat is heel vroeg, al is het nog al gebeurd. "Het is vroeg, maar de hazelaar is nu eenmaal een winterbloeier", duidt Wim Veraghtert.

"Hoe uitzonderlijk dit is, hangt af van waarmee je vergelijkt. Ga je 30 terug in de tijd, dan bloeide de hazelaar (in Nederland, red.) rond 20 februari, en daarmee vergeleken is dit heel vroeg. Maar als je naar de voorbije 10 jaar kijkt, dan is dit niet uitzonderlijk. In ons huidige referentiekader is het dus geen uitzondering, maar het toont wel mooi aan hoe de klimaatverandering zich doorzet."