Tom Van Keymolen nieuwe burgemeester Erpe-Mere: "Gezond nerveus, maar veel zin in"

"Het is een hele eer", zegt Tom Van Keymolen, de kersverse burgemeester van Erpe-Mere. "Ik ben gezond nerveus, maar heb veel zin om me te 'smijten' als burgervader." Van Keymolen zetelde sinds 4 jaar in de gemeenteraad van Erpe-Mere. "Dit was geen uitgestippeld pad", zegt de burgemeester. "Toen ik in 2005 mijn CD&V-lidkaart tekende, had ik nooit verwacht dat ik in 2023 burgemeester zou mogen worden."