Nieuwjaarsduik in recreatiedomein Lilse Bergen lokt  160 duikers: "Water maar 7 graden, maar schitterende start van 2023"

Anderen waren de koude al iets meer gewoon. "Ik ben al vaak in Scandinavië geweest, daar ga je ook de hele dag skiën in de koude", vertelt Walter uit Borgerhout. "Daar kruip je dan 's avonds meteen in een sauna en nadien in een bak met ijs. Dat is toch nog frisser dan hier." Hij dook samen met zijn kleinzoon en schoondochter het water in. "Deze duik is niet erg makkelijk: de zwemvijver is nogal vlak, waardoor het even duurt vooraleer je nog maar met je knieën in het water staat. Dat het weer zachter is, verandert daar niets aan."