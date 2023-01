"Avengers"-acteur Jeremy Renner in kritieke maar stabiele toestand na ongeval tijdens het ruimen van sneeuw

Renner kende zijn doorbraak door seriemoordenaar Jeffrey Dahmer neer te zetten in de film "Dahmer" (2002). Daarna volgden onder meer "Arrival", "American hustle" en "28 weeks later". Voor zijn acteerwerk in "The town" en "The hurt locker" werd hij genomineerd voor een Oscar. Midden januari is Renner te zien in het tweede seizoen van de serie "Mayor of Kingstown".