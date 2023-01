Orville Cottenie, eerste schepen van Oosterzele, verlaat N-VA en start neutrale lijst

Het nieuwe jaar gaat in Oosterzele in met een verandering in het schepencollege: Orville Cottenie verlaat de partij N-VA en zal de komende 2 jaar zetelen als onafhankelijke schepen. Dat vinden zijn ex-partijgenoten van N-VA geen probleem. "Het is tenslotte niet zo dat ik echt een zetel van hen afsnoep, hé. De inwoners van Oosterzele hebben voor mij gestemd. Tussen die kiezers zullen ook wel mensen zitten die niet per se N-VA-gezind zijn. Ik ben verkozen door het volk, dus ik zal hen blijven vertegenwoordigen in het college en de gemeenteraad", verklaart hij.