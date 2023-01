Oudenaarde laat wereldberoemde wandtapijten digitaliseren: "Zo kan je ze nog beter in detail bekijken"

Een recente expo rond de wandtapijten lokte nog zo'n 10.000 bezoekers naar de Lakenhalle van de stad. "Daar zagen we dat vooral gezinnen onze collectie vaker bezoeken", gaat de schepen verder. "Door de wandtapijten nu te digitaliseren, hopen we gezinnen nog meer te betrekken bij onze collectie."

"De bedoeling is dat je de wandtapijten nog meer in detail kan bekijken", zegt Vercamer. "Zo zal je via een digitale tool elk deeltje haarfijn kunnen analyseren. Je krijgt ook uitleg over hoe het werd gemaakt, door wie het werd gemaakt en wanneer het werd gemaakt."