Binnenkort weer carnaval in Halle, vorig prinsenpaar blikt terug: "Heel apart, maar zo uniek"

In Halle wordt carnaval groots gevierd, een reuze stoet en een groot feest. Prins en prinses carnaval spelen daar dan ook een grote rol in. Ze mogen tijdens carnaval, drie dagen de stad regeren. Het vorige prinsenpaar uit 2020 had geluk, want zij konden drie jaar lang de titel dragen, door de coronacrisis werd carnaval afgelopen jaren niet echt gevierd.