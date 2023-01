Royals op zondag: wat brengt 2023 buiten een kroning, jubilea, huwelijken en baby's? Vooral brokken lijmen

Andere bronnen stellen dat de prinses hersendood is en dat het nieuws achtergehouden worden om het land niet meteen in een diepe crisis te laten wegzakken. Zeker niet rond Nieuwjaar met de Thaise bevolking die door corona al twee jaar van economische dieptepunten kende. Ook is de monarchie niet langer populair onder koning Rama. Waar zijn vader koning Bhumibol verafgood werd, kan het contrast met de excentrieke en steenrijke Rama niet groter zijn. Vooral jonge Thai uiten hun ongenoegen op sociale media.



Rama heeft op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke levenswandel met tal van affaires, mislukte huwelijken, een gokverslaving en zijn vlucht naar Duitsland waar de koning in "coronaquarantaine" ging met twintig gezelschapdames op hotel. Correspondent Andrew MacGregor Marshall in Thailand vermoedt dat de monarchie nu enige sympathie/medelijden probeert te wekken met de tragedie die de koninklijke familie treft. De Thai worden al weken opgeroepen om te bidden.

Koning Rama heeft zeven kinderen, maar het is alleen zijn oudste dochter Bha die in aanmerking lijkt te komen als opvolger. Achter de schermen zou ze al jaren worden klaargestoomd om de taak op zich te nemen. Kenners zeggen dat er geen plan B. Prinses Bha's halfbroer is vermoedelijk autistisch en haar half-zus woont in de VS bij haar moeder en broers die verbannen werden.



De alleenstaande Bha heeft bovendien zelf geen kinderen. Vader Rama wordt in juli 71. Hij heeft in theorie nog tijd om een oplossing te zoeken. In Thailand duidt de koning een opvolger aan, maar Rama zal alleszins zéér creatief uit de hoek moeten komen.