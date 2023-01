Ruim 6.000 dieren opgevangen in vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder

In de eerste uren van het nieuwe jaar kwamen ook al meteen de eerste oproepen binnen voor dieren in nood. De eerste was voor een ree die in paniek tegen de muur van een huis was gelopen. Het dier herstelt momenteel van een hersentrauma.

Later 's nachts moesten medewerkers van het opvangcentrum in Lummen twee angstige pony’s proberen te vangen. Volgens de eigenaar waren beide beestjes ’s avonds al dwars door hun omheining gelopen vanwege het vuurwerk. Uren zoekwerk had hen niets opgeleverd. Mensen van het opvangcentrum slaagden er wel in de pony's te vangen.