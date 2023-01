Geen besparingen in Sint-Laureins, wel een investering van 4 miljoen euro 

"Uiteraard worden ook wij getroffen door de duurdere energieprijzen, de inflatiegolf en de oorlog in Oekraïne. Daarom hebben we een deel van de investering voorzien voor zonnepanelen op de sporthal en wordt ook het dak van ons woonzorgcentrum sneller geïsoleerd. Dit moet leiden tot een aanzienlijke winst aan energiekosten op korte termijn."

De gemeente zet ook in op de omvorming van de voormalige Fortisbank in het centrum van Sint-Laureins. "Dat gebeurt in samenwerking met de Sentse kerkfabriek", gaat Coene verder. "Op termijn wordt het gebouw het onderkomen van het OCMW, de burgerlijke stand en zal ook de muziekschool er gehuisvest worden."