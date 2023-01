11 brandwondenpatiënten op spoed bij ZNA tijdens nieuwjaarsnacht in Antwerpen, één in levensgevaar

Op de spoeddiensten van de ziekenhuizen van ziekenhuisgroep ZNA in Antwerpen zijn 11 patiënten binnengebracht met brandwonden tijdens de nieuwjaarsnacht.

"Het overgrote deel daarvan had derdegraadsbrandwonden door vuurwerk dat in de handen is ontploft of dat ze afweerden", zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. "Eén patiënt moest zelfs opgenomen worden op de intensieve verzorging omdat die in levensgevaar was. Er is momenteel wel geen sprake van amputaties van bijvoorbeeld vingers, maar het gaat wel om zware brandwonden. Die mensen zullen dus nog wel opgevolgd moeten worden door een gespecialiseerd brandwondencentrum, zoals het Stuivenbergziekenhuis."

Het was in het algemeen ook een drukke nacht op de spoeddiensten van ZNA in vergelijking met een gewone nacht. "Normaal gezien nemen we een 40-tal patiënten op op zo'n nacht, nu waren dat er 120. Drie keer meer dus. Een derde daarvan had een alcoholintoxicatie en had dus veel te diep in het glas gekeken."