Sluikstorter dumpt slachtafval van varken in weide in Torhout

"Onze technische dienst heeft het afval meteen weggenomen", zegt schepen Elsie Desmet: "Het is vrij warm buiten en met de regen zou dat afval al snel gaan stinken. We zijn op zoek naar de sluikstorter. Als we die kunnen vinden, wacht hem of haar een fikse boete. Bovendien zullen we alle kosten van het opruimen aanrekenen: de arbeidskosten van de technische dienst, de verplaatsingskosten, administratiekosten en de kosten voor het verwerken van het afval. Het slachtafval gaat naar het vilbeluik waar het vernietigd wordt. Het is onbegrijpelijk dat iemand zoiets gewoon dumpt maar helaas blijft sluikstorten een plaag. Ook in Wijnendale hebben we dit weekend een geval van sluikstorten vastgesteld."