Handelaars afwachtend over winterkoopjes, meer optimisme in Antwerpen: "We blijven de modestad bij uitstek"

De kerstperiode bracht alvast hoop in Antwerpen. "Mensen kregen toch stilaan weer wat meer vertrouwen, en ook de dalende energieprijs maakt me optimistisch", legt Volckeryck uit. Toch hebben de Antwerpse handelaars afgelopen week minder verdiend dan een jaar geleden. "Toen dachten we dat de coronamaatregelen voor problemen gingen zorgen, maar omdat de winkels in Nederland toen nog gesloten waren, kregen we een enorme golf aan kopende Nederlanders in de stad", zegt Volckeryck. "Het werd daardoor een absolute topmaand."