Ook Bilzerse handelaren hopen op goede solden na tegenvallende winterverkoop: "Weinig winterweer gehad en mensen vierden feesten meer thuis" 

Ook Inge Brand, zaakvoerder van boetiek Mam'sel in Bilzen, merkt dat de feestcollectie het wat minder goed heeft gedaan. "Het is een trend die we al een aantal jaren zien; de mensen gaan minder uit. Wat betreft feestkleding zijn er dus zeker nog leuke spulletjes te vinden. We starten altijd met kortingen van 30 procent. Tegen het einde van de solden verlagen we tot 40 of 50 procent en de laatste dagen van de solden doen we soms eens echt gek met nog grotere kortingen." Maar over het algemeen is Brand tevreden. "We hebben op zich een goed seizoen gehad", besluit ze.