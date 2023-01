Aantal baby's dat sterft aan gevolgen van wiegendood is spectaculair gedaald, met dank aan preventie en medische vooruitgang

Volgens Niels Heselmans, woordvoerder van Agentschap Opgroeien, is die daling te danken aan twee factoren. “De afgelopen 30 jaar is de medische wetenschap sterk vooruit gegaan. Wiegendood werd vroeger gebruikt als verzamelterm wanneer we niet precies wisten waaraan een kindje gestorven was. Dankzij een enorme vooruitgang op vlak van diagnosestelling krijgen we een duidelijker zicht op mogelijke achterliggende redenen waarom kinderen in hun slaap overlijden.” Ziektes en andere anomalieën kunnen vandaag beter worden vastgesteld dan in de jaren negentig.