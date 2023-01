Hardleerse wegpiraten maken soms misbruik van taalwetgeving om straf te vertragen: "Risico voor verkeersveiligheid"

Concreet kan een overtreder bijvoorbeeld geen (tijdelijk) rijverbod opgelegd krijgen in afwachting van de vertaling van het integrale dossier en de nieuwe zitting voor een rechter in de andere taal. "In essentie begeeft iemand zich op de weg waarvan we weten dat die overtredingen heeft begaan en hardleers is", zegt de procureur. "Ik wil hier niet komen uitleggen hoe het komt dat iemand een kind heeft aangereden waarvan we weten dat die een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid."