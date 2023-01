Twee takelwagens van hetzelfde bedrijf uit Kapellen in brand gestoken in tien dagen tijd

Zondagnacht is kort na 4 uur vannacht een takelwagen uitgebrand. De politie vermoedt dat het voertuig opzettelijk in brand is gestoken. "Er moet nog verder onderzoek gebeuren, maar die kans is heel groot. Waarschijnlijk is hier kwaad opzet in het spel", vertelt Tom De Gent van de politiezone Noord.

De wagen stond geparkeerd aan de woning van de eigenaar van het takelbedrijf. Op 22 december brandde op dezelfde locatie ook al een takelwagen uit van het bedrijf. Het parket heeft het labo van de federale gerechtelijke politie aangeduid om vandaag een sporenonderzoek uit te voeren. De politiezone Noord is intussen ook met een onderzoek gestart.