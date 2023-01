Tribune Sporting Hasselt in slechte staat: “Hoog tijd voor de provinciehoofdstad dat hieraan gewerkt wordt”

De tribune van voetbalclub Sporting Hasselt is in een slechte staat en moet dringend gerenoveerd of zelfs helemaal vernieuwd worden. Volgens de club is er meer dan 50 jaar niets meer gedaan aan de toestand van de tribune en is ze ook niet meer veilig. Eind deze maand is er een samenkomst met de club, het stadsbestuur en de buurtbewoners over de vernieuwing van de tribune.