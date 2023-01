Twee helikopters storten neer in Australië: ten minste vier doden

De hulpoperatie kwam moeilijk op gang omdat de plaats van het ongeval niet gemakkelijk bereikbaar was. "Omstaanders en politieagenten hebben de slachtoffers uit de wrakken gehaald en hebben de eerste zorgen toegediend", zegt een woordvoerder van de politie.

In januari is het erg druk aan de zogenoemde Gold Coast, in het oosten van Australië, omdat het nu zomervakantie is in het land.