We hebben weer iets meer ufo's gespot in 2022, maar recordaantal meldingen van 2020 bleef veraf

"Mensen aanzien een drone soms voor een ufo", zegt Frederick Delaere van het ufo-meldpunt aan onze redactie. "Ook sterren, planeten of het internationaal ruimtestation ISS worden soms verward met onbekende lichtfenomenen. Als we geen verklaring hebben, komt dat meestal omdat we niet genoeg informatie hebben. Mensen vullen het formulier op onze website niet altijd helemaal in of antwoorden niet op onze vervolgvragen."

Veruit de meeste meldingen dit jaar kwamen binnen uit de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Brussel lijkt het aantal meldingen erg laag, maar dat komt deels doordat er ook een Franstalig meldpunt bestaat. Hoe dan ook worden in Franstalig België minder ufo's gemeld. Het Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux (COBEPS) heeft in 2022 alles samen slechts 54 meldingen gekregen voor het hele land.

GRAFIEK – Er zijn grote regionale verschillen: