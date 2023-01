Vapen met smaakjes voortaan verboden in Nederland: hoe zit het in België?

In Nederland is een overgangsperiode begonnen waarin e-sigaretten met smaakjes als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of mojito uit de handel moeten worden gehaald. Op 1 oktober zullen ze niet meer verkocht mogen worden bij onze noorderburen. In België zal het zo’n vaart niet lopen, al wordt de wetgeving op vapen bij ons binnenkort ook aangescherpt.