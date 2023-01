Verdachte aangehouden na gewapende overval op Brussels hotel, 11 jaar geleden werd hij opgepakt voor gelijkaardige feiten

De verdachte kon vanmorgen worden opgepakt bij een huiszoeking. De man werd er van verdacht op 22 december, gewapend met een mes en een vuurwapen, een overval te hebben gepleegd op een hotel in Brussel. De dader had er toen de aanwezigen bedreigd, waarna hij op de vlucht was geslagen met het geld uit de kassa en de persoonlijke bezittingen van enkele slachtoffers. De recherche van de Brusselse politie onderzocht de zaak en kon de verdachte identificeren op basis van camerabeelden. Het bleek om een man te gaan die gekend was bij de sectie Diefstallen en in 2011 was opgepakt voor een gelijkaardige overval in een ander hotel in de hoofdstad.