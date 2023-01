10-jarige Vietnamese jongen zit al twee dagen vast in betonnen brugpijler van 35 meter diep met diameter van 25 centimeter 

De 10-jarige jongen was zondag naar verluidt met vrienden op zoek naar schroot en oud ijzer, toen hij op een bouwterrein van een brug in aanleg in de opening van een betonnen brugpijler viel. Het gat waarin hij viel, is 35 meter diep en heeft een diameter van amper 25 centimeter. Het ongeval gebeurde in de zuidelijke provincie Dong Thap. Hoe hij precies in het gat is gesukkeld, is nog niet geweten.

Honderden reddingswerkers zijn op de plek van het ongeval aan de slag in een poging om de jongen uit zijn benarde positie te redden. Met een camera proberen ze te achterhalen hoe diep de jongen is gevallen. Ze hebben ook geprobeerd om rond de pijler te boren en de aarde daar losser te maken, zodat de pijler eventueel met kranen uit de grond getrokken zou kunnen worden. Maar dat laatste is nog niet gelukt.