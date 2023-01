Vijftiger uit Lanaken krijgt een jaar cel met uitstel voor beschieten van buurjongens met luchtdrukgeweer

Tijdens oudejaarsavond 2018 staken enkele buurjongens van de vijftiger rond 20.30 uur verschillende vuurpijlen af om het nieuwe jaar te vieren. Toen de man dat hoorde, stormde hij naar buiten en riep hij tegen de kinderen dat er een vuurwerkverbod van kracht was en dat ze moesten stoppen met het afsteken van het vuurwerk. In plaats van de politie te bellen, ging hij binnen zijn luchtdrukgeweer halen en schoot daarmee in de richting van de kinderen.