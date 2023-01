VOC Merelbeke zoekt nieuwe locatie: nodig om nog vogels en wilde dieren te kunnen opvangen en verzorgen

Een verhuizing binnen de 2 jaar is volgens De Meulemeester dan ook nodig om aan alle overheidsvoorwaarden te kunnen voldoen. Het zou goed zijn als daar ook nog geld tegenover zou staan, "maar we doen het voorlopig met de middelen die we hebben", zegt hij. "Toch vinden we dat er dringend overleg nodig is met alle betrokkenen op het vlak van dierenopvang in privétuinen. Niet alleen voor het VOC in Merelbeke, maar ook voor de 9 andere dierenopvangcentra in Vlaanderen. Het gemeentebestuur van Merelbeke is alvast mogelijke locaties aan het bekijken. Mocht een verhuizing of extra locatie niet lukken, dan zullen we keuzes moeten maken, en bepaalde diersoorten niet meer kunnen opvangen", besluit De Meulemeester.