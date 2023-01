VS in de ban van de "Idaho-moorden": criminologiestudent verdacht van de moord op 4 universiteitsstudenten

Op sociale media wordt, vooral in de VS, druk gespeculeerd over de moord. Bryan Kohberger is dan ook op zijn minst gezegd een opvallend figuur en lijkt recht uit een crimifilm te komen. De student volgde de opleiding criminologie en strafrecht aan de universiteit van Washington. Op het moment van de aanval was hij er zelfs doctoraatsstudent en lesgever. Hij onderzocht onder andere wat er om ging in het hoofd van een misdadiger wanneer die een strafbaar feit pleegt.