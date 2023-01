"Lost Dogzzz" nog steeds op zoek naar vermiste honden na vuurwerk tijdens oudejaarsnacht

De organisatie verspreidt op haar Facebookpagina het hele jaar door oproepen over vermiste honden, maar op nieuwjaarsdag is het altijd extra druk voor de vrijwilligers. “1 januari is, helaas, een van de topdagen voor organisaties als "Lost Dogzzz". Veel honden worden bang van vuurwerk en zetten het op een lopen. Ze worden de dag zelf, twee dagen nadien of zelfs een week later teruggevonden”, legt Sarah uit.