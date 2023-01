Werken aan grootste zaak in Hasseltse TT-site starten volgende week

Normaal gezien had de horecazaak vorig najaar al moeten geopend zijn, maar omwille van de brandveiligheid van het gebouw kan er nu pas gestart worden met de inrichtingswerken. Steven Malysse van O’Learys: “We hebben lang met de brandweer moeten overleggen over de veiligheid in het gebouw. Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van een hotel in de torens.” De nieuwe zaak komt in de ruimtes die vroeger werden gebruikt door onder andere Mediamarkt en United Brands. De tussenmuren zijn al weggehaald, maar de nieuwe moesten ook brandwerend zijn.