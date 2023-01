Groep jongeren in Wezembeek-Oppem bekogelt politie en Animal Rescue Team op oudejaarsavond 

“Heel wat van die jongeren waren bij ons al gekend voor andere feiten”, aldus de commissaris. Het is wel het eerste jaar dat de politiezone zoveel problemen heeft met het vuurwerk. “Ik weet niet of het een trend is, maar het is in ieder geval niet goed. Ook de brandweer, ambulanciers en andere hulpverleners komen hier vaak mee in de problemen en dat is niet acceptabel.” Niet alleen in Wezembeek-Oppem was dit een probleem, in meerdere gemeenten en provincies waren er problemen rond agressie met vuurwerk en agressie naar hulpverleners.